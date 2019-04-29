Министр иностранных дел Чехии обсудит с послом Китая отмену выступлений чешских артистов в Поднебесной

Тимур Кашапов
29-04-2019
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Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек встретится с послом Китая в Праге в связи с решением КНР отменить выступление нескольких чешских артистов и художественных коллективов, имя которых связано с Прагой (например, Пражский филармонический оркестр). До встречи с послом Петршичек намерен провести консультации с Минкультуры. Если информация об отмене выступлений подтвердится, глава внешнеполитического ведомства посчитал бы это решение «неудачным».

Составление «черного списка» было вызвано некоторыми высказываниями мэра Праги Зденеком Гржибом. Об этом в воскресенье, 28 апреля, в Пекине сообщил министр культуры Чешской Республики Антонин Станек. Заявление было сделано после встречи с министром культуры КНР Ло Шуганом. Какое именно высказывание Гржиба китайская сторона имеет в виду, пока неясно.

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