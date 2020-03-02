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Министр иностранных дел Чехии назначил послом доброй воли чешско-американского джазиста Руди Линку

Катерина Айзпурвит
02-03-2020
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Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек назначил послом доброй воли чешско-американского джаз-гитариста Руди Линку. Послами доброй воли назначаются известные люди из мира искусства, спорта, общественные деятели, которые без какого-либо вознаграждения способствуют укреплению имиджа Чехии за рубежом.

«Мы будем рады, если вы предложите конкретные мероприятия, например, в сотрудничестве с Чешскими центрами и посольствами», – подчеркнул в ходе церемонии Томаш Петшичек. Чех Руди Линка, выпускник Пражской консерватории, с 1985 года живет в США, где получил широкую известность как джазовый музыкант. В Чешской Республике он ежегодно организует фестиваль Bohemia Jazz Fest.

 
 
 
 
 
 
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