Министр иностранных дел Чехии и его коллеги из восточно-европейских стран и США сделали совместное заявление по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны

Министры иностранных дел Чехии, Болгарии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и США сделали совместное заявление по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны. В документе, в частности, выражается благодарность всем, кто воевал против нацистской Германии и способствовали окончанию Холокоста.

Тем не менее, там отмечается, что хотя май 1945 года ознаменовал конец Второй мировой войны в Европе, он не принес свободу всему континенту. «В странах Центральной и Восточной Европы в течение следующих почти 50 лет воцарился коммунистический режим, прибалтийские республики были незаконно оккупированы и аннексированы, а Советский Союз контролировал покоренные государства, используя огромную военную силу, идеологию и репрессии».

«Сегодня мы вместе строим сильную и свободную Европу, основанную на таких ценностях, как права человека, демократия и верховенство закона. Будущее должно основываться на исторических фактах и ​​справедливости, и мы готовы вести диалог со всеми, кто заинтересован в соблюдении этих принципов. Манипулирование историческими событиями, которые привели к развязыванию Второй мировой войны и, как следствие, разделу Европы, является прискорбной попыткой фальсифицировать историю», - заключается в документе.