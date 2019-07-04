Министр иностранных дел Чехии готов подать в отставку

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил о своей готовности подать в отставку, так как не видит возможности для продолжения сотрудничества Чешской социал-демократической партии и движения ANO в рамках правительственной коалиции. Об этом сообщает ČTK. По данным информагентства, Петршичек таким образом отреагировал на встречу президента, премьер-министра и вице-премьера, на которой обсуждалась судьба действующего главы Минкульта и его преемника.

Министр иностранных дел заявил, что разочарован итогами встречи. «Встреча могла разрешить кризис в правительстве, но глава правительства не смог убедить президента следовать нормам конституции», - отметил Петршичек.

Дальнейшие свои действия он намерен обсудить с президиумом ЧСДП, заседание которого состоится в середине июля. «В настоящий момент я не вижу вариантов для продолжения сотрудничества с ANO, особенно когда нарушается конституция. Лично я готов подать в отставку», - добавил глава МИД ЧР.