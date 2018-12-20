Министр иностранных дел Чехии: Чехия рада сохранению антироссийских санкций в текущем формате

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек в интервью «Чешскому радио» прокомментировал обстановку на международной арене, а также затронул ряд тем, которые напрямую касаются Чешской Республики. В частности, он высказал опасения по поводу углубления противоречий между странами ЕС по вопросам миграции. В этой связи он напомнил, что Чехия не подписала Глобальный пакт ООН о безопасной и регулируемой миграции.

Петршичек объяснил позицию ЧР по антироссийским санкциям. По его словам, Прага рада тому, что санкции в отношении РФ продолжают действовать в принятом ранее формате. «По моему мнению, с Россией важно вести диалог, чтобы найти способ выполнения Минских соглашений», - подчеркнул министр.

Вместе с тем, он добавил, что выдворение российских дипломатов из Чешской Республики не стоит на повестке дня, несмотря на отчет Информационной службы безопасности за 2017 год, в котором указывается на большой штат сотрудников Посольства РФ в ЧР, через которое Российская Федерация оказывает зачастую недопустимое давление на чешских политиков. «Вместе с тем, мы серьезно относимся к сообщениям и предостережениям наших спецслужб», - указал глава чешского внешнеполитического ведомства.