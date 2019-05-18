Министр финансов: в 2021 г. зарплаты учителей составят не менее 45 тысяч

Mинистр финансов Чехии Aлена Шиллерова при составлении государственного бюджета в дальнейшие годы учтет требования изыскать средства для повышения зарплат учителей. Глава Минфина намерена выполнить данное правительством обязательство, что в 2021 учителя будут зарабатывать не менее 45 тысяч крон (1765 евро) в месяц. Министр сообщила об этом делегатам съезда Чешско-Моравских профсоюзов работников просвещения.

По мнению министра образования Роберта Плаги, рост зарплат следует отразить уже в проектах госбюджета на ближайшие годы – 2020 и 2021-й, и он ни в коем случае не должен остановиться также позже. Уровень окладов и условия работы, подчеркнул Плага, являются главными предпосылками в целом хорошо отлаженного механизма системы образования.