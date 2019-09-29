Министр финансов отказалась уходить в отставку из-за слов об «оппозиционной и сенатской грязи»

Вице-премьер и министр финансов Алена Шиллерова в телеинтервью сообщила, что не будет больше употреблять выражение «оппозиционная и сенатская грязь», которое она использовала, комментируя инициированную Сенатом конституционную жалобу на президента страны Милоша Земана.

При этом министр отказалась удовлетворить требование сенатора и зампредседателя оппозиционной партии ТОР-06 Томаша Чернина, призывавшего Шиллерову уйти после этих слов в отставку.

26 сентября министр финансов сообщила, что получает от граждан многочисленные письма о неуместности подачи конституционной жалобы на Милоша Земана и процитировала один из присланных ей комментариев. Томаш Чернин назвал высказывание, прозвучавшее из уст министра, «тоталитарной риторикой» и сравнил с выражениями, которые использовали нацисты в адрес евреев.

Нижняя палата отказалась поддержать конституционную жалобу на Милоша Земана, в которой главу государства обвиняли в стремлении изменить действующую в стране парламентскую систему на «полупрезидентскую».