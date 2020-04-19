Министр финансов из-за эпидемии коронавируса вновь предложит увеличить бюджетный дефицит страны

Министр финансов Чехии Алена Шиллерова в понедельник, 20 апреля, вновь предложит правительству страны увеличить бюджетный дефицит 2020 года. До сих пор речь шла о 200 миллиардах крон, ныне министр намерена заявить о необходимости утверждения суммы дефицита государственной кассы в текущем году на уровне 300 миллиардов крон (около 11,1 миллиарда евро). Это исторический рекорд.

Напомним, что плановый бюджетный дефицит 2020 года составлял 40 млрд крон.

Необходимость увеличения дефицита госбюджета руководитель Минфина Чехии Алена Шиллерова объясняет актуальными вложениями в борьбу с эпидемией, расходами на поддержку граждан и бизнеса, а также прогнозируемыми потерями доходов бюджета из-за затормаживания экономики, как страны, так и общемировой, вызванного пандемией коронавируса.

Общие расходы Чехии на борьбу с эпидемией уже составили 120 миллиардов крон, а предполагаемое сокращение доходов бюджета исчисляется 140 миллиардами крон (5,2 млрд евро).

Информацию министр Алена Шиллерова озвучила в интервью «Чешскому Телевидению».