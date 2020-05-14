Министр финансов ЧР предлагает снизить налог на «цифру»

Министр финансов Алена Шиллерова (член правящего движения ANO) планирует выступить с предложением снизить запланированный налог на «цифру» с 7% до 5%, а также передвинуть его введение на начало 2021 года. Данное предложение должно быть одобрено коалицией. Об этом министр Шиллерова 14 мая сообщила в интервью Чешскому телевидению.
В четверг, 14 мая, прошла очередная встреча по обсуждению введения налога на «цифру», в котором участвовал также Бюджетный комитет Чешской Республики, который обязался к 10 июня составить нотификацию для Палаты депутатов. Уже ранее посол США в Праге Стивен Кинг предупреждал о последствиях введения налога «цифру», который в частности затронет крупные американские компании. Чешские фирмы также опасаются возможных ответных мер со стороны США.
МИД Чехии опубликовал правила пребывания иностранцев после отмены ЧП
Главную роль в освобождении Праги сыграла не Красная Армия, заявил мэр чешской столицы
Министр иностранных дел Чехии и его коллеги из восточно-европейских стран и США сделали совместное заявление по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны
Тюрьма и расстрел. Судьбы лидеров Пражского восстания
Президент Земан: Памятник Коневу убрали, чтобы привлечь к себе внимание, но реакция России несоразмерна поводу