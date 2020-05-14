Министр финансов ЧР предлагает снизить налог на «цифру»

Министр финансов Алена Шиллерова (член правящего движения ANO) планирует выступить с предложением снизить запланированный налог на «цифру» с 7% до 5%, а также передвинуть его введение на начало 2021 года. Данное предложение должно быть одобрено коалицией. Об этом министр Шиллерова 14 мая сообщила в интервью Чешскому телевидению.

В четверг, 14 мая, прошла очередная встреча по обсуждению введения налога на «цифру», в котором участвовал также Бюджетный комитет Чешской Республики, который обязался к 10 июня составить нотификацию для Палаты депутатов. Уже ранее посол США в Праге Стивен Кинг предупреждал о последствиях введения налога «цифру», который в частности затронет крупные американские компании. Чешские фирмы также опасаются возможных ответных мер со стороны США.