Министр финансов Чехии предлагает монетизировать ваучеры на питание

Министр финансов ЧР Алена Шиллерова намерена предложить чешским компаниям выплачивать своим сотрудникам фиксированную сумму на питание, вместо предоставления бумажных и электронных ваучеров (stravenky). Об этом Шиллерова заявила в интервью изданию Mladá fronta DNES.
«Работодатели могли бы напрямую перечислять деньги на питание рабочего персонала, отдельно от зарплаты. Таким образом бы сократилась административная нагрузка на бизнес и объем комиссионных, которые компании ежегодно выплачивают фирмам, которые обслуживают систему ваучеров на питание», - подчеркнула Шиллерова.
Великолепный Чешский Крумлов – семьсот десять лет в статусе города
Купальня в Люлече – родник княгини Либуше
Лето красное, будь со мной!
Первая пражская дефенестрация – Кровавое воскресенье гуситской революции
Генеральный консул Чехии принял участие в церемонии памяти жертв сталинского террора в Карелии