Министр энергетики США прибудет с визитом в Чехию

Американский министр энергетики Рик Перри в рамках своей рабочей поездки по странам Центральной Европы, запланированной на следующую неделю, нанесет визит также в Чешскую Республику, сообщает чешское агентство ЧТК со ссылкой на «Рейтер».

Перри в Чехии намерен обсудить сотрудничество в сфере атомной энергетики, кибернетической безопасности, а также поднять вопрос поставок в страну американского сжиженного природного газа (LNG) и угля, сообщает ЧТК.

Напомним, что штаб-квартира европейского регионального центра американского энергетического ведомства, которая до сих пор располагалась в болгарской столице Софии, переезжает в Прагу.