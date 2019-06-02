Министр Бенешова призывает верить Андрею Бабишу

Министр юстиции Мария Бенешова, против назначения которой в Праге несколько раз прошли многотысячные демонстрации, не видит причин не доверять премьер-министру Андрею Бабишу в связи с заявлением Европейской комиссии по поводу предполагаемого конфликта интересов. По мнению Бенешовой, Бабиш выполнил юридические требования для решения этой проблемы, когда перевел холдинг Agrofert в трастовые фонды. Об этом она заявила в интервью телеканалу Prima.

Мария Бенешова также отметила, что пока неясно, будет ли должна Чешская Республика вернуть в европейский бюджет около 450 миллионов крон, выплаченных компании Agrofert в виде дотаций, как предложила Еврокомиссия в своем аудиторском отчете. Мария Бенешова подчеркнула, что еще рано говорить о возможном ущербе, вызванном несанкционированной выплатой субсидий, поскольку до сих пор не было озвучено окончательное решение комиссии.