Министр Бенешова не видит причин не верить Андрею Бабишу

Ирина Ручкина
02-06-2019
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Министр юстиции Мария Бенешова, против назначения которой в Праге несколько раз прошли многотысячные демонстрации, не видит причин не доверять премьер-министру Андрею Бабишу в связи с документом, выданным Европейской комиссией по поводу предполагаемого конфликта интересов. По мнению министра Бенешовой, Бабиш выполнил юридические требования для решения этой проблемы, когда перевел холдинг Agrofert в трастовые фонды. Об этом она заявила в интервью телеканалу Prima.

Мария Бенешова также отметила, что пока неясно, будет ли должна Чешская Республика вернуть в европейский бюджет около 450 миллионов крон, выплаченных компании Agrofert в виде дотаций, как предложила Европейская комиссия в своем аудиторском отчете. Мария Бенешова подчеркнула, что еще рано говорить о возможном ущербе, вызванном несанкционированной выплатой субсидий, поскольку до сих пор не было озвучено окончательное решение Еврокомиссии.

 
 
 
 
 
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