Министр Бенешова и премьер Бабиш обсудили вопрос компенсаций клиентам H-System

Министр юстиции Марие Бенешова не находит нужной опоры в законодательстве, на основе которой можно было бы бывшим клиентам обанкротившегося в 1997 году застройщика H-Systém выплатить финансовую компенсацию, сообщила Бенешова в ходе встречи с премьером Андреем Бабишем. В связи с этим глава ведомства предложила правительству в содействии с министерством финансов прибегнуть к «исключительной мере».

Напомним, что примерно тысяче людей, которые вложили деньги в строительство нового жилья, был нанесен ущерб в размере одного миллиарда крон (40 миллионов крон).