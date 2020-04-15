Министерством финансов ЧР были проданы государственные облигации на сумму 55 млрд. крон

В среду, 15 апреля, в ходе трех аукционов Министерством финансов было продано три пакета государственных облигаций на сумму 54,8 миллиардов чешских крон (около 2,03 миллиарда евро). Об этом на своем официальном сайте сообщил Чешский национального банк. Первоначально Министерство финансов планировало продать облигации на максимальную сумму до 14 миллиардов крон (520 миллионов евро). Однако за счет растущего интереса инвесторов, а также благоприятного положения дел на бирже ценных бумаг и увеличения госдолга, Министерство финансов решило увеличить объем продаваемых государственных облигаций.

Однако интерес к ним среди инвесторов сохраняется даже после окончания торгов. Следующие три аукциона запланированы на 22 апреля. Министерство финансов объявило, что планирует профинансировать дефицит в госбюджете в первую очередь именно за счет продажи государственных облигаций.