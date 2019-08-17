Министерство труда задумалось о возобновлении яслей

Чешские семьи с детишками младше трех лет могли бы вновь получить возможность пользоваться сетью яслей. Данный вид учреждений для самых маленьких был вычеркнут из чешского законодательства семь лет назад. Ясли были заменены так называемыми «детскими группами». Их организация значительно проще, так как не требуется полного соответствия жестким нормам – санитарным, техническим, образовательным и кадровым.

Министерскую идею критикуют специалисты. «Детские группы», подчеркивают они, уже прошли периодом административной «притирки», система обрела доверие и нашла своих клиентов. Возрождение яслей могло бы нарушить обретенное равновесие и вызвать новые споры, уверены специалисты.