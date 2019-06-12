Министерство труда и социальных дел изменит систему дотаций

Ирина Ручкина
12-06-2019
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В будущем государственные дотации на социальные услуги и социальную помощь, возможно, будут предоставляться на три года, а не на один год. Эти выплаты будут переведены в категорию обязательных расходов, предоставление которых будет гарантировано законом. Об этом сообщила министр труда о социальных вопросов Яна Малачова. По данным Чешского информационного агентства (ČTK) новелла закона сможет также устанавливать, сколько средств на социальные услуги должны будут выделять регионы, а сколько муниципалитеты и государство.

Работники министерства труда ознакомили представителей регионов с отдельными пунктами, которые предположительно войдут в новеллу закона. Как подчеркнула Яна Малачова, это пока только первые предложения, и она ждет дискуссии с представителями регионов, а не представляет им готовый закон.

 
 
 
 
 
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