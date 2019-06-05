Министерство социального обеспечения просит помощи

Министр труда и социальных дел Яна Малачова намерена просить коллег по кабинету выделить ее ведомству на 2019 год дополнительно 1,5 миллиарда крон (57,7 миллиона евро). Деньги, которые могут быть выделены из бюджетного резерва, необходимы на дополнительное финансирование сектора социальных услуг, помогающего нуждающимся гражданам. Со своей просьбой министр труда и социальных дел вынуждена обратиться непосредственно ко всему составу правительства, так как уже получила отказ от Минфина. Яна Малачова, по ее словам, стремится избежать коллапса сектора социальных услуг, который может случиться уже осенью текущего года. Очередное заседание кабинета министров должно состояться в грядущий понедельник.