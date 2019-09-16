Министерство сельского хозяйства отправило ответ на аудит Еврокомиссии, рассматривающий конфликт интересов чешского премьера

16 сентября Министерство сельского хозяйства Чехии направило в Брюссель ответ на аудиторскую справку, в которой эксперты ЕС рассматривают вопрос конфликта интересов Андрея Бабиша. Согласно выводам, сделанным в Брюсселе, глава кабинета продолжает контролировать компанию Agrofert, фонды которой ранее, выполняя требование закона, передал в доверительное управление. Сделанное заключение грозит тем, что Чехии придется вернуть в фонды ЕС около 450 миллионов крон, полученных в виде евросубсидий. Ответ на данное обвинение был направлен в Брюссель Министерством регионального развития.

Содержание второго доклада, касающегося дотаций на ведение сельскохозяйственной деятельности, не было опубликовано. При этом стало известно, что Государственный фонд земледелия (SZIF) не выплатит компании Agrofert дотации, начиная с февраля 2017 г., когда Андрей Бабиш передал холдинг в доверительное управление. При этом с 2012 г. до конца апреля 2019 г. Agrofert уже получил около 6,52 млрд крон.

Отправку в Брюссель ответа на аудит подтвердил, отвечая на вопрос «Чешского Радио», министр сельского хозяйства Мирослав Томан, который однако, отказался комментировать содержание послания.