Министерство сельского хозяйства ЧР представило поправку, ужесточающую правила содержания диких животных

Министерство сельского хозяйства Чешской Республики представило проект поправки к закону, ужесточающей правила содержания на территории страны диких животных.

Согласно предложенной новелле, для организации выступлений диких животных в цирках, телепрограммах и участия в съемках будет необходима специальная лицензия. Поправка запрещает выгуливать хищников в общественных местах и создавать питомники некоторых видов хищников и приматов.

Поправка предусматривает получение специальной лицензии для содержания всех крупных животных семейства кошачьих, медвежьих, гиеновых, а также ядовитых змей, крокодилов и некоторых птиц.