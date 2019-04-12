Министерство сельского хозяйства ЧР представило поправку, ужесточающую правила содержания диких животных

Катерина Айзпурвит
12-04-2019
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Министерство сельского хозяйства Чешской Республики представило проект поправки к закону, ужесточающей правила содержания на территории страны диких животных.

Согласно предложенной новелле, для организации выступлений диких животных в цирках, телепрограммах и участия в съемках будет необходима специальная лицензия. Поправка запрещает выгуливать хищников в общественных местах и создавать питомники некоторых видов хищников и приматов.

Поправка предусматривает получение специальной лицензии для содержания всех крупных животных семейства кошачьих, медвежьих, гиеновых, а также ядовитых змей, крокодилов и некоторых птиц.

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