Министерство регионального развития направляет в Брюссель ответ на аудит ЕС, касающийся премьера А. Бабиша

Как сообщила изданию Deník N министр регионального развития Клара Досталова, 28 августа на адрес Еврокомиссии будет направлен ответ на аудиторское заключение ЕС, касавшееся конфликта интересов премьер-министра Андрея Бабиша. Согласно выводам, сделанным в Брюсселе, глава кабинета продолжает контролировать фонды, которые ранее,выполняя требование закона, передал в доверительное управление. Сделанное заключение грозит тем, что Чехии придется вернуть в фонды ЕС сотни миллионов крон.

По просьбе Министерства регионального развития срок ответа Брюсселю был продлен. Как сообщила Клара Досталова, в тексте ответа «было взвешено каждое предложение».