Министерство регионального развития ЧР попросит Еврокомиссию об отсрочке для рассмотрения аудита о конфликте интересов А. Бабиша

Катерина Айзпурвит
19-07-2019
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Министерство регионального развития Чехии намерено обратиться к Еврокомиссии с просьбой о предоставлении дополнительного времени для рассмотрения предварительного доклада о конфликте интересов премьер-министра Андрея Бабиша, который, по данным аудита ЕС, возник при получении средств из фондов Евросоюза. При передаче заключения чешской стороне Европейская комиссия установила 30-дневный срок рассмотрения доклада аудиторов.

Еврокомиссия пришла к заключению, что глава чешского правительства Андрей Бабиш по-прежнему непосредственно связан с холдингом Agrofert, переданным им ранее в доверительное управление, что создает конфликт интересов при получении дотаций из европейских фондов.

В конце мая 2019 г. Чехии был передан текст на английском языке. Mинистерство финансов и Министерство регионального развития получили официальный перевод на чешский язык в начале июля, и с этого момента отсчитывается 30-дневный срок. Обычно органы ЕС предоставляют два месяца на рассмотрение подобных документов, однако в случае с Чехией срок был сокращен, на что Еврокомиссия также имеет право.

Катерина Айзпурвит
19-07-2019
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