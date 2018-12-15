Министерство раздаст 200 миллионов крон на приобретение электромобилей

Антон Каймаков
15-12-2018
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Ведомство промышленности и торговли начинает второй этап распределения дотационных средств из фондов ЕС, предназначенных на поддержку использования электромобилей. До мая будущего года предприниматели смогут подавать заявления и получать средства на приобретение электромобилей и установку корпоративных зарядных станций. Всего на выше упомянутые цели будет выделено 200 миллионов крон (7,7 миллиона евро). Минимальная дотационная сумма – 50 тысяч крон (1,9 тысячи евро), максимальная – 10 миллионов крон (384,6 тысячи евро).

В Чехии ныне эксплуатируется 178 общественных зарядных станций для электромобилей. Согласно планам правительства, через 5 лет таковых должно быть уже 800.

 
 
 
 
 
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