Министерство раздаст 200 миллионов крон на приобретение электромобилей

Ведомство промышленности и торговли начинает второй этап распределения дотационных средств из фондов ЕС, предназначенных на поддержку использования электромобилей. До мая будущего года предприниматели смогут подавать заявления и получать средства на приобретение электромобилей и установку корпоративных зарядных станций. Всего на выше упомянутые цели будет выделено 200 миллионов крон (7,7 миллиона евро). Минимальная дотационная сумма – 50 тысяч крон (1,9 тысячи евро), максимальная – 10 миллионов крон (384,6 тысячи евро).

В Чехии ныне эксплуатируется 178 общественных зарядных станций для электромобилей. Согласно планам правительства, через 5 лет таковых должно быть уже 800.