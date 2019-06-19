Министерство промышленности призывает использовать чешскую сталь

Ирина Ручкина
19-06-2019
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Министерство промышленности и торговли обратилось к чешским компаниям в области строительной и автомобильной промышленности с просьбой использовать в своем производстве чешскую сталь. Об этом в среду, 19 июня, на заседании Сталелитейного союза сообщил заместитель премьер-министра и глава министерства промышленности Карел Гавличек. Его заявление может кому-то показаться непрофессиональным, однако сам министр считает, что гораздо более непрофессиональным является тот факт, что в Чехию импортируется более дешевая сталь, например, из Китая.

Министр подчеркнул, что в этой ситуации не надо пытаться оставаться «гиперлибералами» и молча наблюдать, как отечественные металлургические компании борются с проблемами, а необходимо поддержать местное производство. Он также отметил, что государство должно заниматься этим вопросом на европейском уровне, отстаивать интересы Чехии так, чтобы чешская металлургия оставалась конкурентоспособной.

Ирина Ручкина
19-06-2019
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