Министерство промышленности призывает использовать чешскую сталь

Министерство промышленности и торговли обратилось к чешским компаниям в области строительной и автомобильной промышленности с просьбой использовать в своем производстве чешскую сталь. Об этом в среду, 19 июня, на заседании Сталелитейного союза сообщил заместитель премьер-министра и глава министерства промышленности Карел Гавличек. Его заявление может кому-то показаться непрофессиональным, однако сам министр считает, что гораздо более непрофессиональным является тот факт, что в Чехию импортируется более дешевая сталь, например, из Китая.

Министр подчеркнул, что в этой ситуации не надо пытаться оставаться «гиперлибералами» и молча наблюдать, как отечественные металлургические компании борются с проблемами, а необходимо поддержать местное производство. Он также отметил, что государство должно заниматься этим вопросом на европейском уровне, отстаивать интересы Чехии так, чтобы чешская металлургия оставалась конкурентоспособной.