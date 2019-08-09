Министерство окружающей среды: Отрава для мышей-полевок угрожает жизни других животных

Министерство окружающей среды обеспокоено постановлением Минсельхоза, разрешающего использовать яды для избавления от мышей-полевок, разбрасывая ее непосредственно на полях. Экологи указывают, что такой метод ставит под угрозу жизнь других видов фауны – сов, цапель, ворон и даже домашних животных – собак и кошек. Специалисты напоминают, что в 2005 г. из-за массового использования отравляющих веществ в Оломоуцком крае погибли сотни ланей и зайцев, а в 2010 г. – почти 1500 чаек.

Аграрная палата, со своей стороны, считает подобное использование отравляющих веществ необходимой мерой, которая позволит помешать перенесению грызунами на людей различных болезней. Сообщения об угрозе ядов для жизни других животных Палата назвала «дезинформацией». Тем не менее, на специальном заседании по этому вопросу 9 августа Министерство сельского хозяйства приняло решение о приостановлении действия постановления, позволяющего применять отраву для полевок на почве.