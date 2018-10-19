Министерство окружающей среды ЧР предоставляет дотации

Министерство окружающей среды Чешской Республики выдаст дотации в размере 100 миллионов крон деревням и селам, расположенным в национальных парках и заповедниках. Дотации будут предоставляться от 3 декабря, деньги можно будет использовать на улучшение жилых и муниципальных зданий, модернизацию инфраструктуры и муниципального освещения, а также на организацию эко-кружков в школах и образовательных центрах.

Об этом 19 октября в своем совместном пресс-релизе сообщило Министерство окружающей среды и Государственный экологический фонд Чешской Республики.