Архив передач

Министерство окружающей среды ЧР поможет зоопаркам

Ирина Ручкина
31-03-2020
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Министерство окружающей среды предоставит средства для покупки кормов в рамках ежегодной дотационной программы «Поддержка зоопарков», где средства на покупку кормов выделяют сразу после запроса со стороны руководства зоологических парков. В настоящее время их финансовое положение из-за отсутствия доходов за продажу входных билетов.

Напомним, что зоопарки в Чешской Республике были закрыты с середины марта из-за мер по борьбе с коронавирусом. Таким образом они лишились значительной части своего дохода, получаемого от продажи билетов. Благодаря новой программе Министерство окружающей среды сможет выделить деньги сразу же после получения запроса на финансирование.

 
 
 
 
 
 
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