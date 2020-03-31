Министерство окружающей среды ЧР поможет зоопаркам

Министерство окружающей среды предоставит средства для покупки кормов в рамках ежегодной дотационной программы «Поддержка зоопарков», где средства на покупку кормов выделяют сразу после запроса со стороны руководства зоологических парков. В настоящее время их финансовое положение из-за отсутствия доходов за продажу входных билетов.

Напомним, что зоопарки в Чешской Республике были закрыты с середины марта из-за мер по борьбе с коронавирусом. Таким образом они лишились значительной части своего дохода, получаемого от продажи билетов. Благодаря новой программе Министерство окружающей среды сможет выделить деньги сразу же после получения запроса на финансирование.