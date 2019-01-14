Mинистерство образования намерено изменить подход к изучению новейшей истории

Mинистерство образования намерено уделять больше времени преподаванию новейшей истории в чешских школах. Mинистр образования Роберт Плага от движения ANO и директор Службы безопасности и информации (BIS) Михал Коуделка пришли к единому мнению по поводу необходимости более расширенного курса преподавания этого предмета.

О необходимости внесения изменений в учебные планы BIS упоминала еще в своем годовом отчете за 2017 год, подчеркнув, что «современная история излагается в чешских школах, по сути, согласно советской версии».