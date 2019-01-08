Министерство образования Чехии проверило филиалы иностранных вузов

В Чехии действуют иностранные вузы или их филиалы без необходимого разрешения со стороны Министерства образования ЧР. Таков результат показала проверка, проведенная работниками образовательного ведомства.

Шесть учебных заведений, которые своевременно не предъявили список аккредитованных специальностей, получили штраф до 200 тысяч крон (8 тысяч евро). В отношении двух «вузов», где выдавали дипломы по специальностям, которые к аккредитации даже не представлялись, министерство возбудило уголовное дело.

Некоторые учебные заведения не постеснялись использовать в своем названии слово «университет», не обладая при этом должным статусом. Названия проблемных вузов обнародованы не были.

По заявлению Минобразования, в Чехии работают 16 зарубежных вузов или их филиалов, у которых все документы в порядке.