Mинистерство обороны oтвергло предположение, что оно строило планы ослабления роли парламента

Mинистерство обороны oтвергло предположение о том, что оно готовит изменение закона, который ослабил бы роль парламента в период кризиса. Кабинет министров, по словам пресс-секретаря Минобороны Яна Пейшека, должен был лишь получить документ рекомендательного характера от группы экспертов, которая с 2015 года рассматривала возможность решения кризисных ситуаций. Таким образом ведомство реагировало на критику предложенного к рассмотрению материала, который правительству предстояло обсудить в ближайшее время.

Оппозиция опасается ослабления роли парламента. Некоторые представители оппозиционных партий призвали министра обороны Лубомира Метнара к отставке. Запредседателя Нижней палаты парламента Войтех Пикал считает выдвинутое предложение "угрозой принципам парламентской демократии".

Mинистр обороны, в свою очередь, назвал выдвижение документа, который правительство в данный момент должно было лишь принять к сведению, с учетом нынешней ситуации совершенно случайным, но крайне неудачным обстоятельством. Для принятия документа, по его мнению, должен быть достигнут широкий политический консенсус. Вице-премьер Ян Гамачек в связи с этим подчеркнул, что документ не будет рассмотрен в настоящее время, когда в Чехии введено ЧП, что подтвердил и премьер-министр Андрей Бабиш.

Глава правительства сообщил, что он удивлен, почему Минобороны именно сейчас "вытащило документ, разработку которого правительство поручило ему еще в 2015 году". Премьер считает, что ведомство допустило явный промах.

Сайт Aktuálně.cz и ежедневник Respekt в понедельник написали, что Минобороны предлагает усилить полномочия правительства и, возможно, самого премьера в период угрозы государству в ущерб роли парламента Чехии.