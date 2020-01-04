Министерство обороны ЧР: чешские солдаты, находящиеся в Ираке, в порядке

Чешские солдаты, участвующие в миссии Североатлантического альянса (НАТО) в Ираке, не пострадали в ходе беспорядков в стране и находятся на представленной военной базе. Как и другие солдаты НАТО, они временно прекратили учения. Об этом в субботу, 4 января, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Ян Пейшек. После смерти иранского генерала Касема Сулеймани НАТО приостановило учебную миссию в Ираке.

По словам Яна Пейшека, все дальнейшие шаги зависят от развития ситуации и договоренности внутри НАТО. На данный момент в Ираке находится почти 40 чешских солдат, с которыми министерство обороны поддерживает связь.