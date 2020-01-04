Архив передач

Министерство обороны ЧР: чешские солдаты, находящиеся в Ираке, в порядке

Ирина Ручкина
04-01-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Чешские солдаты, участвующие в миссии Североатлантического альянса (НАТО) в Ираке, не пострадали в ходе беспорядков в стране и находятся на представленной военной базе. Как и другие солдаты НАТО, они временно прекратили учения. Об этом в субботу, 4 января, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Ян Пейшек. После смерти иранского генерала Касема Сулеймани НАТО приостановило учебную миссию в Ираке.

По словам Яна Пейшека, все дальнейшие шаги зависят от развития ситуации и договоренности внутри НАТО. На данный момент в Ираке находится почти 40 чешских солдат, с которыми министерство обороны поддерживает связь.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 