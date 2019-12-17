Mинистерство культуры Чехии отказалось присвоить статус памятника культуры статуе маршала Конева

Mинистерство культуры Чехии отказалось присвоить статус памятника культуры статуе советского маршала Ивана Конева, установленной в шестом районе Праги. По мнению представителей министерства, памятник не представляет особой художественной ценности, и его уровень не превышает среднего уровня периода его создания. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства культуры Михаела Лагронова.

Предложение удостоить статую данного статуса выдвинул зампредседателя коммунистов Петр Шимунек. Пресс-секретарь Коммунистической партии Чехии и Моравии Гелена Грофова сообщила Чешскому информагентству ЧТК, что «коммунисты намерены продолжить переговоры с министерством», так как ведомство использовало в ходе рассмотрения предложения другие аргументы, нежели те, которые были ими выдвинуты.