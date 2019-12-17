Архив передач

Mинистерство культуры Чехии отказалось присвоить статус памятника культуры статуе маршала Конева

Лорета Вашкова
17-12-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Mинистерство культуры Чехии отказалось присвоить статус памятника культуры статуе советского маршала Ивана Конева, установленной в шестом районе Праги. По мнению представителей министерства, памятник не представляет особой художественной ценности, и его уровень не превышает среднего уровня периода его создания. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства культуры Михаела Лагронова.

Предложение удостоить статую данного статуса выдвинул зампредседателя коммунистов Петр Шимунек. Пресс-секретарь Коммунистической партии Чехии и Моравии Гелена Грофова сообщила Чешскому информагентству ЧТК, что «коммунисты намерены продолжить переговоры с министерством», так как ведомство использовало в ходе рассмотрения предложения другие аргументы, нежели те, которые были ими выдвинуты.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 