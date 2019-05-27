Министерство финансов готово поднять зарплаты учителей на 10%

Антон Каймаков
27-05-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Ведомство финансов, возглавляемое министром Аленой Шиллеровой, готово поднять зарплаты основной массе бюджетников в 2020 году на 2%. Исключением станут учителя, которые, по задумке Минфина, должны получить прибавку в объеме 10%. Об этом глава ведомства сообщила СМИ после внеочередного заседания Совета правительства, работодателей и профсоюзов. Работодатели идею поддерживают.

Профсоюзные организации высказываются против. Для учителей они требуют прибавку в размере 15%, для непедагогического состава учебных заведений и медперсонала – 10%, а для остальных 8%.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31