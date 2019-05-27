Министерство финансов готово поднять зарплаты учителей на 10%

Ведомство финансов, возглавляемое министром Аленой Шиллеровой, готово поднять зарплаты основной массе бюджетников в 2020 году на 2%. Исключением станут учителя, которые, по задумке Минфина, должны получить прибавку в объеме 10%. Об этом глава ведомства сообщила СМИ после внеочередного заседания Совета правительства, работодателей и профсоюзов. Работодатели идею поддерживают.

Профсоюзные организации высказываются против. Для учителей они требуют прибавку в размере 15%, для непедагогического состава учебных заведений и медперсонала – 10%, а для остальных 8%.