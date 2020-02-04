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Министерство финансов ЧР ожидает роста экономики

Ирина Ручкина
04-02-2020
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В новом макроэкономическом прогнозе Министерство финансов Чешской Республики составило оценку экономического роста, который по мнению экспертов составит 2%. По данным минфина в 2019 году этот показатель был 2,5%, а в 2021 он составит 2,2%.

В этом и следующем году, согласно Министерству финансов, экономический рост будет обусловлен в первую очередь расходами чешских семей, что обеспечивается за счет роста заработной платы и низкой безработицы. Потребление также будет поддерживаться увеличением пенсий по старости и других социальных пособий.

 
 
 
 
 
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