Министерство финансов ЧР ожидает роста экономики

В новом макроэкономическом прогнозе Министерство финансов Чешской Республики составило оценку экономического роста, который по мнению экспертов составит 2%. По данным минфина в 2019 году этот показатель был 2,5%, а в 2021 он составит 2,2%.

В этом и следующем году, согласно Министерству финансов, экономический рост будет обусловлен в первую очередь расходами чешских семей, что обеспечивается за счет роста заработной платы и низкой безработицы. Потребление также будет поддерживаться увеличением пенсий по старости и других социальных пособий.