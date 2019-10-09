Министерства требуют от правительства увеличения средств в период председательства Чехии в Совете ЕС

Министерства критикуют меры по экономии финансовых средств, касающиеся бюджета председательства в Совете ЕС, которое Чешская Республика примет в 2022 году, информировал сайт «Чешского Радио» iRozhlas. Проект Президиума правительства ЧР предполагает расходы на уровне одного миллиарда двухсот млн крон, что гораздо меньше затрат, вложенных другими государствами в аналогичный период.

Согласно проекту, Чехия сможет оплатить зарплаты не более чем 200 сотрудников в Брюсселе, при этом отдельные учреждения требовали предоставления им около 600 сотрудников для обеспечения работы конференций, мероприятий и административного аппарата, связанной с председательством ЧР.

Министерство окружающей среды, например, заявило, что «если правительство не предоставит достаточное количество средств, оно должно задуматься, не предложить ли свою роль председателя совета ЕС в 2022 году другому государству».