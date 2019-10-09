Архив передач

Министерства требуют от правительства увеличения средств в период председательства Чехии в Совете ЕС

Лорета Вашкова
09-10-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Министерства критикуют меры по экономии финансовых средств, касающиеся бюджета председательства в Совете ЕС, которое Чешская Республика примет в 2022 году, информировал сайт «Чешского Радио» iRozhlas. Проект Президиума правительства ЧР предполагает расходы на уровне одного миллиарда двухсот млн крон, что гораздо меньше затрат, вложенных другими государствами в аналогичный период.

Согласно проекту, Чехия сможет оплатить зарплаты не более чем 200 сотрудников в Брюсселе, при этом отдельные учреждения требовали предоставления им около 600 сотрудников для обеспечения работы конференций, мероприятий и административного аппарата, связанной с председательством ЧР.

Министерство окружающей среды, например, заявило, что «если правительство не предоставит достаточное количество средств, оно должно задуматься, не предложить ли свою роль председателя совета ЕС в 2022 году другому государству».

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 