Министерства иностранных дел и финансов Чехии договорились об увеличении бюджета внешнеполитического ведомства

Тимур Кашапов
10-08-2019
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Бюджет Министерства иностранных дел ЧР в 2020 году увеличится на 253 млн крон сверх запланированных 7,9 млрд (около 300 млн евро). Об этом договорились главы МИД и Минфина Томаш Петршичек и Алена Шиллерова.

Первоначально Петршичек требовал повысить отчисления ведомству на 1,5 млрд крон (57 млн евро). Согласованное увеличение в конечном итоге обеспечит работу посольств и позволит реализовать меры по предотвращению нелегальной миграции, подчеркнул Томаш Петршичек. По словам Шиллеровой, бюджет Министерства иностранных дел может быть увеличен за счет использования неистраченных в 2019 году средств.

 
 
 
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