Министерства и ведомства Чехии не выполняют нормы по привлечению женщин на руководящие посты

Катерина Айзпурвит
13-07-2019
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Секретариат правительства Чешской Республики по гендерному равноправию опубликовал доклад, в котором указано, что министерства и ведомства страны не выполняют нормативы по повышению присутствия женщин на руководящих должностях и в политике, которые должны были быть реализованы за последние три года.

Документ по выполнению правительственного плана на 2016–2018 год будет рассмотрен кабинетом на заседании 15 июля 2019 г.

Согласно проекту «Стратегия "+1"», разработанному комитетом по равное представительство женщин и мужчин на руководящих постах и в политических структурах, число женщин должно ежегодно целенаправленно повышаться, пока не достигнет 40%.

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