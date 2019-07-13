Министерства и ведомства Чехии не выполняют нормы по привлечению женщин на руководящие посты

Секретариат правительства Чешской Республики по гендерному равноправию опубликовал доклад, в котором указано, что министерства и ведомства страны не выполняют нормативы по повышению присутствия женщин на руководящих должностях и в политике, которые должны были быть реализованы за последние три года.

Документ по выполнению правительственного плана на 2016–2018 год будет рассмотрен кабинетом на заседании 15 июля 2019 г.

Согласно проекту «Стратегия "+1"», разработанному комитетом по равное представительство женщин и мужчин на руководящих постах и в политических структурах, число женщин должно ежегодно целенаправленно повышаться, пока не достигнет 40%.