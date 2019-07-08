Министерства Чехии ознакомятся с официальным переводом заключения ЕК о возможном конфликте интересов премьера

Mинистерство финансов и Министерство регионального развития получили официальный перевод с английского на чешский язык предварительного аудиторского заключения Европейской комиссии о наличии возможного конфликта интересов премьера Чехии Андрея Бабиша, сообщил в понедельник сервер iROZHLAS.cz. Как приводится в данном заключении, А. Бабиш и далее сохраняет свое влияние в холдинге Agrofert, a потому здесь налицо конфликт интересов при получении дотаций из европейских фондов.

По этой причине Чешской Республике, возможно, придется возвращать в европейскую казну около 450 миллионов крон (17 млн евро). Чешские ведомства с данного момента располагают двумя месяцами для составления ответа на письмо-запрос. Министерство регионального развития является координатором по составлению ответа на запрос ЕК, сообщил пресс-секретарь Минфина Зденек Войтех.

По словам главы Mинистерства финансов Аленз Шиллеровой, после получения ответа с чешской стороны чиновникам Еврокомиссии даны три месяца для выдачи окончательного аудиторского заключения.