Минимум зараженных за 1 день

В воскресенье в Чехии было выявлено лишь 52 новых случая заражения коронавирусом. Это самый низкий дневной показатель за весь период карантина и чрезвычайного положения в стране. В воскресные дни, однако, сокращается и общее количество граждан, прошедших тестированием.

По данным на утро 27 апреля, всего было выявлено 7404 зараженных новым коронавирусом, 221 человек умер, больных – 4628, выздоровело 2555 пациентов. В больницах с covid-19 находится 360 граждан.