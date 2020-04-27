Архив передач

Минимум зараженных за 1 день

Антон Каймаков
27-04-2020
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В воскресенье в Чехии было выявлено лишь 52 новых случая заражения коронавирусом. Это самый низкий дневной показатель за весь период карантина и чрезвычайного положения в стране. В воскресные дни, однако, сокращается и общее количество граждан, прошедших тестированием.

По данным на утро 27 апреля, всего было выявлено 7404 зараженных новым коронавирусом, 221 человек умер, больных – 4628, выздоровело 2555 пациентов. В больницах с covid-19 находится 360 граждан.

 
 
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