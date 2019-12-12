Минимальная зарплата-брутто, достаточная для покрытия расходов, составляет в Чехии 31 463 кроны

По оценкам экспертов, минимальная зарплата до вычета налогов, достаточная для покрытия основных расходов, проведения свободного времени и накоплений, составляет в Чехии 31 463 кроны (приблизительно 1235 евро). При этом для Праги, где цены на многие товары и услуги выше, данный показатель достигает 36 850 крон (приблизительно 1445 евро).

Группа специалистов, проводившая исследование, учитывала стоимость продуктов питания, расходы на жилье, одежду, транспорт, здравоохранение, образование, развлечения и накопления, необходимые для покрытия непредвиденных расходов. Результаты были представлены на пресс-конференции, которую провел Институт социологии Академии наук и Фонд им. Фридриха Эберта.

По данным Чешского статистического управления, средняя зарплата-брутто в третьем квартале 2019 г. составила 33 697 крон. При этом половина жителей страны зарабатывает в месяц менее 29 549 крон.