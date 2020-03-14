Минфин: срок сдачи деклараций по подоходному налогу сдвигается до 1 июля

Физические и юридические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью на территории Чехии, в связи с затрудненными условиями ведения бизнеса на фоне вспышки коронавируса, получили отсрочку по сдаче налоговой декларации за 2019 г. и по уплате налогов. Новый срок назначен на 1 июля 2020 г., подтвердила агентству ЧТК министр финансов Алена Шиллерова. Более подробную информацию Минфин обнародует в понедельник.

Меры в поддержку предпринимателей готовит также Министерство промышленности и торговли. Как в пятницу сообщил глава ведомства Карел Гавличек, государство с согласия Европейской комиссии начало направлять средства из структуральных фондов Евросоюза, предназначенных для Чехии, в Чешско-моравский банк гарантий и развития (ČMZRB), который будет распределять дотации предпринимателям во время эпидемии коронавируса.