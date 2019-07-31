Минфин: рост экономики составит 2,5 процента

Рост чешской экономики в текущем году составит 2,5 процента. В будущем году ожидается снижение этого показателя до 2,3 процента. Данные в среду обнародовало Министерство финансов.
По мнению аналитиков, чешская экономика с опозданием пострадает от экономических войн и замедления роста Германии и Китая. На показатели экономического роста положительно влияет увеличение расходов домашних хозяйств, вызванное ростом зарплат и пенсий, а также низким уровнем безработицы.
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