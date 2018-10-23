Минфин против увеличения сумм прожиточного минимума

Глава Министерства финансов Чехии Алена Шиллерова не поддерживает идею руководителя Министерства труда Яны Малачовой об увеличении с 1 января 2019 года сумм прожиточного и физиологического минимумов.

Параметр прожиточного минимума последний раз в Чехии изменялся в 2012 году. Для взрослого человека, живущего самостоятельно, он установлен на уровне 3410 крон (133,2 евро). Параметр используется при установлении размеров выплачиваемых социальных пособий. Физиологический минимум в Чехии установлен на уровне 2200 крон (85,9 евро).

Согласно предложению Минтруда, прожиточный минимум мог бы вырасти до 3800 крон, а физиологический подняться до 2450 крон.

Министр финансов Алена Шиллерова указывает на то, что изменение прожиточного минимума привело бы к росту пособий по безработице, в чем Чехия сегодня не нуждается. Уровень безработицы на минимуме, а производственные фирмы находятся в состоянии острого недостатка рабочих рук.