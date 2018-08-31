Минфин представил правительству проект бюджета с дефицитом в размере 40 млрд крон

Катерина Айзпурвит
31-08-2018
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Министр финансов Алена Шиллерова представила в правительство проект бюджета на следующий год с дефицитом в размере 40 млрд крон (1,5 млрд евро). Таким образом, этот показатель будет ниже, чем предполагалось ранее, когда Минфин планировал бюджетный дефицит в размере 50 млрд крон (1,9 млрд евро).

Как указано в пресс-релизе Министерства финансов, приоритетными пунктами бюджета стало повышение уровня жизни пожилых людей и рост зарплат в государственных административных органах. Снижение дефицита, указывает Минфин, связано с ожидаемым ростом зарплат, что принесет госбюджету дополнительные средства.

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