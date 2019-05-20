Минфин подготовил проект бюджета на 2020 г. с дефицитом 40 млрд крон

Министерство финансов Чехии представит проект бюджета на 2020 г. с дефицитом 40 млрд крон (около 1,5 млрд евро). Заложенные в бюджет расходы составляют сумму 1,594 трлн крон, а доходы 1,554 трлн. Об этом сообщил на пресс-конференции 20 мая премьер-министр, лидер движения ANO Андрей Бабиш.

Проект бюджета предполагает увеличение инвестиций в чешскую экономику до 135 млрд крон. В текущем году данный показатель составил 122,3 млрд крон. Также учитывается повышение пенсий на 900 крон в месяц. Вопрос роста зарплат кабинет обсуждит на совместном заседании с представителями сферы соцобеспечения 27 мая. В первом чтении проект бюджета будет рассмотрен на внеочередном заседании правительства 31 мая.

Председатель социал-демократической партии Ян Гамачек заявил журналистам, что его партия готова поддержать проект бюджета, если двухпартийная коалиция, куда также входит движение ANO, придет к соглашению по ряду пунктов бюджета.