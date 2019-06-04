Минфин намерен соблюсти плановый бюджетный дефицит 2019 года

Согласно бюджетному плану государства на 2019 год, дефицит чешской казны должен составить 40 миллиардов крон (около 1,5 миллиарда евро). Несмотря на негативные майские показатели, когда актуальный бюджетный дефицит достиг 50,9 миллиарда крон (почти 2 миллиарда евро), Минфин, возглавляемый министром Аленой Шиллеровой, заявил о своем намерении соблюсти изначальный план.

Руководитель ведомства подчеркнула, что сверхнормативный майский показатель связан с тем, что в течение пяти первых месяцев министерство осуществило более половины всех запланированных на 2019 год финансовых транзакций. Например, были переведены авансовые суммы, выделенные школам на возобновляемые источники энергии. Сказались на майских показателях дефицита также возросшие суммы, направляемые на погашение внешнего долга страны.