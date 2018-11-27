Минфин готовит специальную эмиссию ценных бумаг

Эва Туречкова
27-11-2018
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Министерство финансов по случаю 100-й годовщины самостоятельной Чехословакии осуществит специальную эмиссию среднесрочных ценных бумаг номинальной стоимостью от тысячи до одного миллиона крон, предназначенную физическим лицам.

Ценные бумаги можно будет приобрести на первом этапе с 3 декабря 2018 г. по 18 января 2019 г. По словам министра финансов Алены Шиллеровой, для чехов это - стабильный и безопасный способ накоплений. Граждане также примут более активное участие в финансировании государственного долга, цитирует главу Минфина агентство ЧТК.

 
 
 
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