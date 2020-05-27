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Минфин Чехии предлагает ежегодный рост в 2021-2023 гг. потребительского налога на сигареты на 5%

Лорета Вашкова
27-05-2020
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Ставка потребительского налога на сигареты и табачные изделия в период с 2021 по 2023 гг. ежегодно должна повышаться примерно на 5%.

Власти населенных пунктов получили бы право установления местного коэффициента к ставкам налога на недвижимость в разных частях населенных пунктов. Предложенные Министерством финансов меры могли бы быть введены по налоговой базе, которая возникнет в 2021 году, и будут рассмотрены правительством.

О пакете мер, опубликованном на портале Кабмина, в среду информировал Минфин. Как следует из материала, доходная часть общественного бюджета за счет этих поступлений увеличится в 2021 году на два миллиарда крон, в 2022 и 2023 гг. - на 1,9 млрд крон.

 
 
 
 
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