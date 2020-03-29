Минфин Чехии готов ввести для граждан полугодовые «каникулы» на погашение ипотечных и иных видов кредитов

Глава финансового ведомства Чешской Республики Алена Шиллерова намерена предложить правительству ввести полугодовой сплошной мораторий на погашение гражданами ипотечных, потребительских и иных видов кредитов. По ее мнению, это поможет тем, кто из-за введенных правительством страны мер по ограничению распространения коронавируса со дня на день лишился доходов. Свою идею министр озвучила во время дискуссионной программы телеканала Prima.

Согласно информации, собранной агентством ČTK, банки Чехии уже приняли от своих клиентов более 10 тысяч заявлений с просьбами об отсрочке взносов по различного рода кредитам.