Милош Земан высказался за деэскалацию украинско-российского конфликта

Эва Туречкова
27-11-2018
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Президент Милош Земан в связи с обострением конфликта между Украиной и Россией из-за инцидента в Керченском проливе сообщил, что в данном вопросе разделяет мнение Ангелы Меркель. Глава Чехии, также как и немецкий канцлер, считает, что необходимо проявлять сдержанность, содействовать деэскалации ситуации. За обострением украинско-российских взаимоотношений следит и чешский МИД. Напомним, что глава внешнеполитического ведомства Томаш Петршичек в понедельник заявил, что Чехия поддержит введение дополнительных санкций в отношении России, если Евросоюз решится на таковые с учетом последнего инцидента.

 
 
 
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