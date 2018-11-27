Милош Земан высказался за деэскалацию украинско-российского конфликта

Президент Милош Земан в связи с обострением конфликта между Украиной и Россией из-за инцидента в Керченском проливе сообщил, что в данном вопросе разделяет мнение Ангелы Меркель. Глава Чехии, также как и немецкий канцлер, считает, что необходимо проявлять сдержанность, содействовать деэскалации ситуации. За обострением украинско-российских взаимоотношений следит и чешский МИД. Напомним, что глава внешнеполитического ведомства Томаш Петршичек в понедельник заявил, что Чехия поддержит введение дополнительных санкций в отношении России, если Евросоюз решится на таковые с учетом последнего инцидента.